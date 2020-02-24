مستشفى الملك سلمان بالشمالية الغربية ينظم المؤتمر الوطني الثاني للطب الباطني

يناقش مستجدات أمراض السكري والقلب والكلى

نظم مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية، اليوم الاثنين، المؤتمر الوطني الثاني للطب الباطني.

وقال مدير مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية، اللواء الطبيب عطية بن محمد الزهراني، إن المؤتمر، الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، يناقش كل المستجدات في الطب الباطني وفروعه من أمراض "الغدد الصم والسكري والقلب والكلى وأمراض العدوى والروماتيزم" وأمراض الصدر والجهاز الهضمي.

وأضاف أن ذلك بمشاركة أبرز الاستشاريين في المملكة، ومستشفيات القوات المسلحة، ومستشفى الملك فيصل التخصصي، ومركز الأبحاث بالرياض، وجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، ومستشفيات وزارة الصحة.

ولفت اللواء "الزهراني" إلى أنه يعقد على هامش المؤتمر ورشتا عمل تناقشان تخطيط القلب وأمراضه والجهاز التنفسي الصناعي المساعد لمرضى ضيق التنفس.

يذكر أنه جرى اعتماد 21 ساعة تعليم مستمر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.