مُتحدث مرور الطائف لرتبة "عقيد"

قلد مدير إدارة مرور محافظة الطائف العقيد علي الشيباني، المتحدث الرسمي ومدير شعبة الشؤون الإدارية بإدارة مرور محافظة الطائف العقيد علي بن سعيد المالكي رتبة (عقيد) بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته.

فيما أعرب "المالكي" عن شكره وتقديره على هذه الثقة الملكية الغالية واعداً ببذل المزيد من الجهد في خدمة الوطن.