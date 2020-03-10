مركز غسيل الكلى بمستشفى جازان يحقق أفضل تقييم لقياس رضا المرضى بالمملكة

خلال رعاية وزير الصحة لتكريم جائزة "إحسان للتميز" في تجربة المريض 2019

حقق مركز غسيل الكلى بمستشفى جازان العام، أفضل تقييم لقياس رضا المرضى لعام 2019م على مستوى مراكز الكلى في المملكة، خلال رعاية وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة لحفل تكريم جائزة إحسان للتميز في تجربة المريض لعام 2019م.

وفي التفاصيل: أوضح وزير الصحة أن الوزارة تشهد حراكاً تطويرياً شاملاً، ومبادرات نوعية يتم تنفيذها لتجويد الخدمات الصحية وكسب رضا المريض وتحقيق سلامته، والتي تعد أولوية لدى الوزارة؛ حيث تأتي جائزة "إحسان" تأكيداً على ما تقوم به للارتقاء بمستويات الأداء في مرافقها الصحية.

وتهدف جائزة "إحسان" لتحفيز المنشآت والموظفين على مستوى المملكة للإبداع والتميز في مجال تحسين تجربة المريض، وهي جائزة تميز مقدمة من مركز تجربة المريض التابع لوزارة الصحة.