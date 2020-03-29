وزير الإعلام اليمني يستنكر الاستهداف الإرهابي الفاشل من مرتزقة إيران ضد السعودية

الجريمة تؤكد مُضي "الحوثي" في تقويض جهود التهدئة التي دعت إليها الأمم المتحدة

قال وزير الإعلام اليمني، الدكتور معمر الإرياني: نستنكر وندين بشدة الاستهداف الإرهابي الفاشل الذي نفَّذته مرتزقة إيران "المليشيا الحوثية" بعدد 3 صواريخ باليستية على مدينتَيْ الرياض وجيزان بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، الذي يؤكد استمرار تدفُّق الأسلحة الإيرانية للمليشيا الحوثية، وإصرارها على العمل كأداة إيرانية تخريبية.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه في تويتر عقب الاستهداف الفاشل من مليشيا الحوثي المدعومة من إيراني بصواريخ لمدينتَيْ الرياض وجيزان، وتم التصدي لها من قِبل الدفاعات الجوية السعودية بكل بسالة.

وأكد الوزير الإرياني أن جريمة الاستهداف الصاروخي تؤكد مُضي المليشيا في نهج التصعيد العسكري، وتقويض كل جهود التهدئة التي دعت إليها الأمم المتحدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا. مشيرًا إلى أن الأمر يؤكد أن هذه المليشيات لا تعيش إلا على الحروب، ولا تفقه لغة السلام، وأن العالم اليوم مطالَب بدعم الحكومة لسرعة استعادة الدولة.