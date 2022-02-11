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عدد الوفيات بدول القارة بلغ 243 ألفًا و88 حالة

كورونا في أفريقيا.. ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 10 ملايين و982 ألفًا

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أعلن المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول القارة الأفريقية قد بلغ 10 ملايين و981 ألفًا و695 إصابة مؤكدة.

وأفاد المركز في بيان أن إجمالي حالات الوفيات بدول القارة قد بلغ 243 ألفًا و88 حالة.