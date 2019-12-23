"عبدالملك" يحذر من مخطط حوثي لتدمير الاقتصاد عبر منع العملة الوطنية

طالب الأمم المتحدة بالضغط على الميليشيا للتوقف عن تجويع المواطنين

حذر رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، اليوم (الاثنين) من استمرار السياسات التدميرية التي تنتهجها ميليشيا الحوثي الانقلابية لضرب الاقتصاد الوطني وتهديد الأمن القومي والمعيشي للشعب اليمني، وآخرها منع تداول العملة الجديدة الصادرة عن الحكومة الشرعية.

ولفت "عبدالملك" أثناء ترؤسه اجتماعًا لقيادة وزارة المالية والبنك المركزي اليمني في عدن، إلى أن السياسات الحوثية تضع المجتمع الدولي والأمم المتحدة أمام محك حقيقي لوضع حد للتلاعب والمتاجرة بحياة المواطنين وتعميق الكارثة الإنسانية التي تسببت بها.

وذكر رئيس الوزراء اليمني أن اتخاذ ميليشيا الحوثي الانقلابية لهذه الخطوة في ظل مساعي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للضغط عليها لتنفيذ الشق الاقتصادي الخاص في اتفاق ستوكهولم، لتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي في عدن ودفع مرتبات موظفي الدولة، يعكس استهتارها بحياة اليمنيين ومعيشتهم.

وطالب الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن مارتن غريفث، والمجتمع الدولي بالضغط على ميليشيا الحوثي، للكف فورًا عن سياسات الإفقار والتجويع التي تنتهجها لتحقيق مكاسب سياسية على حساب معيشة وحياة المواطنين.