"اليوسف": إيقاف استقبال طلبات الترشيح للسلك القضائي ورقياً

الاكتفاء بتقديمها إلكترونياً عبر البوابة الرقمية لديوان المظالم

وجّه رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف بإيقاف استقبال طلبات الترشيح للسلك القضائي ورقيًا والاكتفاء بتقديمها إلكترونيًا، وذلك عبر البوابة الرقمية لديوان المظالم.

جاء هذا التوجيه حرصًا على توفير عددٍ من الوسائل الرقمية المتعددة للمستفيدين كافة، وتسهيلًا لإجراءات التقديم على السلك القضائي بشكلٍ إلكترونيٍ مباشر دون الحاجة إلى مراجعة الأمانة العامة لمجلس القضاء الإداري بمقر ديوان المظالم بالرياض، كأحد أهم الخطوات التي حرص الديوان على توفيرها لعموم الراغبين في التقدم للسلك القضائي.