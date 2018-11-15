‏"مدني الشرقية" يدعو إلى إجازة نهاية أسبوع سعيدة بلا حوادث

مع عدم المجازفة بدخول الأودية والابتعاد عن تجمعات المياه

دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، جميع المواطنين والمقيمين في محافظات المنطقة، إلى قضاء إجازة نهاية أسبوع سعيدة بلا حوادث.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي الشهراني، وقال إننا ندعو جميع المواطنين والمقيمين في جميع محافظات المنطقة الشرقية إلى الاستمتاع بإجازة نهاية الأسبوع مع أخذ الحيطة والحذر وعدم المجازفة ودخول الأودية والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه والابتعاد عن مصادر الكهرباء أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

وأكد "الشهراني" أهمية وضرورة تعاون المجتمع في متابعة كل ما يصدر من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة واتباع كل ما يصدر من تعليمات من المديرية العامة للدفاع المدني بالموقع الرسمي www.998.gov.sa، أو عن طريق حساباتها الرسمية على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار المقدم الشهراني إلى أن الدفاع المدني على أتم الاستعداد والجاهزية لتقديم خدماته من خلال الرقم ''٩٩٨'' داعيًا الله السلامة للجميع.