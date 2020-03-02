بالصور .. 3744 طالبة يزرن معرض اليوم العالمي للدفاع المدني بالشرقية

تعرفن على عمليات الإطفاء والإنقاذ والإخلاء ومقومات السلامة العامة

زار نحو 3744 طالبة بالمرحلتين الروضة والابتدائية من 147 مدرسة بالمنطقة الشرقية لليوم الثاني معرض اليوم العالمي للدفاع المدني الذي تنظمه مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، والذي يقام في مركز معارض الظهران الدولي "إكسبو".



وتهدف مديرية الدفاع المدني من خلال هذه الفعالية التي تستمر حتى يوم السبت المقبل رفع مستوى الوعي بالسلامة لدى الزائر للمعرض، والاستعداد لكل طارئ، عن طريق اتباع تعليمات السلامة والتدرب على كيفية إطفاء الحرائق، وتعلم الإسعافات الأولية.



وركز معرض الدفاع المدني جهوده هذا اليوم للطالبات للتعريف بأعمال ومهام الدفاع المدني من إطفاء وإنقاذ وإخلاء، إلى جانب تسليط الضوء على السلامة العامة، وسبلها ووسائلها، وأنواع طفايات الحريق وطرق استخدامها وكيفية التعامل معها.



من جانبه قال المتحدث الرسمي للدفاع المدني في المنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي الشهراني إن زيارة الطالبات تأتي ضمن جدول معد مسبقاً بالاتفاق مع ادارة التعليم، مشيرًا إلى أن الدفاع المدني يحرص على تفعيل البرامج التوعوية والإرشادية والوقائية والتي تسهم في رفع مستوى الوعي الثقافي لكافة أفراد المجتمع.



من جانبه أكد مدير إدارة التعليم في المنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان أن التعاون والتدريب والتثقيف مستمر بين إدارة التعليم وإدارة الدفاع المدني في المنطقة الشرقية في تدريب المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات كافة في السلامة.



ونوه الشعلان بأن هناك 4 خطط لفرضيات الإخلاء تطبق في كافة مدارس المنطقة بنين وبنات للعام الدارسي الواحد بالتعاون وإشراف إدارة الأمن والسلامة وإدارات الدفاع المدني في الشرقية، مبيناً أن الخطط تأتي من أجل تنفيذ خطط الإخلاء للمبنى المدرسي للوقوف على استعداد الطلاب لمواجهة الطوارئ.



بدوره نوه مدير تعليم المنطقة الشرقية بدور الدفاع المدني التوعوي في مدارس المنطقة ودورهم التثقيفي والمتمثل بإقامة محاضرات تطبيقية للطلبة يتم فيها تدريب الطلبة على استخدام طفايات الحريق والطريقة الصحيحة لاستخدامها، وتطبيق عملي لإطفاء الحرائق.