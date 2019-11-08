احترازياً.. إغلاق طريق "هدا الطائف" في الاتجاهين بسبب الهطولات

مؤقتاً.. و"الوطني لعمليات الأمن" يدعو الجميع إلى أخذ الحذر والحيطة

أعلنت الجهات المعنية، قبل قليل، عن إغلاق مؤقت لطريق "الهدا" بمحافظة الطائف في الاتجاهين بسبب هطول الأمطار.

وأوضح الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911) بموقع "تويتر"، قبل قليل؛ أنه تم إغلاق مؤقت لطريق الهدا احترازيًّا، في كلا الاتجاهين، بسبب هطول الأمطار، مطالباً المواطنين وقائدي المركبات بأخذ الحيطة والحذر.

الطائف طريق الهدا أمطار وزارة الداخلية

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08 نوفمبر 2019 - 11 ربيع الأول 1441 07:51 PM

مؤقتاً.. و"الوطني لعمليات الأمن" يدعو الجميع إلى أخذ الحذر والحيطة

احترازياً.. إغلاق طريق "هدا الطائف" في الاتجاهين بسبب الهطولات

سعود الدعجاني

الطائف

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أعلنت الجهات المعنية، قبل قليل، عن إغلاق مؤقت لطريق "الهدا" بمحافظة الطائف في الاتجاهين بسبب هطول الأمطار.

وأوضح الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911) بموقع "تويتر"، قبل قليل؛ أنه تم إغلاق مؤقت لطريق الهدا احترازيًّا، في كلا الاتجاهين، بسبب هطول الأمطار، مطالباً المواطنين وقائدي المركبات بأخذ الحيطة والحذر.

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الطائف طريق الهدا أمطار وزارة الداخلية

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