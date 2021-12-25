بعقدٍ يمتد لموسم ونصف.. رسميًّا "حمدالله" يوقع عقده مع الاتحاد

وقّع المغربي عبدالرزاق حمدالله، عقده الرسمي مع ناديه الجديد الاتحاد، مساء اليوم السبت.

ووقّع نائب رئيس مجلس الإدارة المشرف العام على كرة القدم أحمد كعكي عقد انضمام اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله لصفوف الفريق الأول لكرة القدم، بعد وصوله إلى جدة مساء اليوم.

وأعلنت إدارة اتحاد جدة في وقت سابق، التعاقد مع هداف النصر السابق بعقد يمتد لموسم ونصف الموسم.