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قال: النجم الأول 13 يوماً وسمياً ومن حيث الأجواء فهو معتدل

الزعاق: أسبوع على "المربعانية" أمطاره تنبت ما ينبته الوسم

أكّد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ أن أسبوعاً بقي على دخول موسم "المربعانية" فأمطاره تنبت ما ينبته الوسم.

وقال عبر حسابه في "تويتر": بقي أسبوع على دخول موسم مربعانية الشتاء، فيوم الثلاثاء 1441/4/6-2019/12/3 أول موسم "المربعانية" ومدته أربعون يوماً ولهذا سُميت "المربعانية":

1- النجم الأول (13يوماً) وسمياً من حيث الأجواء، فهو معتدل.

2- النجمان الأول والثاني (26 يوماً) وسمياً من حيث التأثير.. فأمطاره تنبت ما ينبته الوسم وهو موسم البرد.