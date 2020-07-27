"إمارة مكة" تفتتح الوصلة بين تقاطعي السيل والمدينة بطريق علي بن أبي طالب

بطول 14 كلم وعرض الاتجاه الواحد 18,8 مترًا والجزيرة الوسطي 17,6 مترًا

كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة، اليوم الأحد، عن ‏افتتاح الوصلة من تقاطع السيل (طريق علي بن أبي طالب) حتى تقاطع المدينة ‏بطوله 14كلم، وعرض الاتجاه الواحد للطريق الرئيس 18,8 مترًا والجزيرة الوسطية 17,6 مترًا.

وافتتح أمين العاصمة المقدسة، وبمشاركة مدير عام المرور مساء اليوم، امتداد طريق الدائري الرابع، من كوبري المعيصم إلى طريق المدينة، ثم إلى كوبري طريق جدة مكة السريع.

وأوضح المرور، عبر الحساب الرسمي "تويتر": يأتي هذا الافتتاح تزامنًا مع قرب إقفال طريق الملك فيصل يوم السابع من ذي الحجة والذي يمر داخل المشاعر المقدسة.