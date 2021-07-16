





1

ينطلق في 21 يوليو ويستمر إلى 6 أغسطس المقبل

الاتحاد يعلن تغيير مقر معسكره الخارجي من الإمارات إلى النمسا

829

أعلن نادي الاتحاد يوم الخميس إقامة معسكر الفريق الإعدادي في مدينة ليبون النمساوية تحضيرًا لمنافسات الموسم المقبل 2021 - 2022.



وأوضح النادي في بيان عبر صفحته الرسمية في "تويتر" تفاصيل المعسكر، قال فيه: "اعتمد مجلس إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي تغيـير مقر معسكر الفريق الأول لكرة القدم إلى مدينة ليبون النمساوية في نفس موعد إقامة المعسكر المحدد مسبقًا، حيث سوف ينطلق المعسكر يوم 21 يوليو الجاري ويستمر إلى 6 أغسطس المقبل.



وتابع "يذكر أن المعسكر كان مقررًا إقامته في دولة الإمارات العربية المتحدة قبل إلغائه بسبب الإجراءات الاحترازية التي تم الإعلان عنها أخيرًا".