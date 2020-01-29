"كورونا" الجديد يصل الدوحة.. ١٤ حالة مصابة تسبِّب الذعر بمطار حمد الدولي

المسؤولون الصحيون يشخِّصون المصابين ويعزلونهم فورًا

كشفت المعارضة القطرية عن استمرار حالات الكشف عن حالات مصابة بفيروس كورونا الخطير في قطر خلال الساعات الماضية؛ وذلك بعد الكشف عن 14 حالة مصابة أمس الثلاثاء.

وأضافت المعارضة - بحسب ما ذكره "اليوم السابع" - بان مسؤولي الفحص الطبي في مطار حمد الدولي اكتشفوا حالة لرجل أعمال أوكراني مصاب بالفيروس المميت على متن طائرة للخطوط القطرية قادمة من العاصمة الصينية بكين، فيما أعلنت سلطات المطار الاستنفار الصحي عقب ظهور حالات أخرى قد تكون ناجمة عن انتقال الفيروس من المصاب حامل الجنسية الأوكرانية، أو أن مصابين آخرين على متن الرحلة القطرية رقم QR8961 قد يكونون من حاملي الفيروس.

وأوضحت المعارضة القطرية أن حالة من الذعر والفوضى انتشرت في أرجاء المطار نتيجة تسريب خبر ضبط حالة مصابة؛ ما جعل إدارة مطار حمد الدولي تعلن أهبة الاستعداد، وطلبت من المسافرين عدم الذعر مؤكدة أن المسؤولين الصحيين يقومون بتشخيص المصابين وعزلهم فورًا، وموضحة أن ما أثار ذعرًا بشكل كبير أن الطائرة القطرية التي كان يحمل بعض ركابها الفيروس كانت تنقل وفودًا تجارية ورجال أعمال إلى داخل البلاد.