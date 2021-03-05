"المعلمي" يبحث مع مندوب غينيا بالأمم المتحدة تعزيز التعاون بمختلف المجالات

التقى المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المُعلمي، اليوم افتراضيًا بالممثل الدائم المعين حديثًا لجمهورية غينيا لدى الأمم المتحدة السفير علي ديان.



وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات.



حضر اللقاء، مدير مكتب مندوب المملكة فيصل الحقباني.