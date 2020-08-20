نائب أمير مكة يتسلم تقرير أعمال شركة الكهرباء خلال موسم الحج

تضمّن نبذة عن الأحمال الكهربائية للمسجد الحرام والمشاعر المقدسة

تسلّم نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان تقريراً عن أعمال الشركة السعودية للكهرباء خلال موسم حج 1441هــ، والذي سلّمه رئيس القطاع الغربي في الشركة المهندس عبدالسلام العمري.

وتضمّن التقرير نبذة عن الأحمال الكهربائية التي تم توفيرها في المسجد الحرام والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج، وبلغت أكثر من 180 ميجاوات، كما يحوي التقرير شرحاً عن المشاريع الجديدة لتوليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ومن ذلك إنشاء محطات تحويل متنقلة في المشاعر المقدسة و733 محطة توزيع، وخطوط جهد متوسط، ومحطة جهد عالي، وخطوط جهد عالي وتقدر قيمتها بأكثر من 1.3 مليار ريال.

واستمع الأمير بدر بن سلطان إلى نبذة عن المشاريع الجديدة للشركة في محافظات المنطقة والهادفة لتعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية.

الأمير بدر بن سلطان

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20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442 02:01 PM

تضمّن نبذة عن الأحمال الكهربائية للمسجد الحرام والمشاعر المقدسة

نائب أمير مكة يتسلم تقرير أعمال شركة الكهرباء خلال موسم الحج

عبدالله الراجحي

جدة

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تسلّم نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان تقريراً عن أعمال الشركة السعودية للكهرباء خلال موسم حج 1441هــ، والذي سلّمه رئيس القطاع الغربي في الشركة المهندس عبدالسلام العمري.

وتضمّن التقرير نبذة عن الأحمال الكهربائية التي تم توفيرها في المسجد الحرام والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج، وبلغت أكثر من 180 ميجاوات، كما يحوي التقرير شرحاً عن المشاريع الجديدة لتوليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ومن ذلك إنشاء محطات تحويل متنقلة في المشاعر المقدسة و733 محطة توزيع، وخطوط جهد متوسط، ومحطة جهد عالي، وخطوط جهد عالي وتقدر قيمتها بأكثر من 1.3 مليار ريال.

واستمع الأمير بدر بن سلطان إلى نبذة عن المشاريع الجديدة للشركة في محافظات المنطقة والهادفة لتعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية.

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