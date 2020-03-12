فتح باب الترشيح لجائزة "عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة" في دورتها العاشرة

يتم استقبال الترشيحات حتى 31 ديسمبر 2020

أعلنت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، عبر الأمانة العامة لجائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة، عن فتح باب الترشيح للجائزة لدورتها العاشرة.

ويتم استقبال الترشيحات حتى 31 ديسمبر 2020 في المجالات التالية: جائزة الترجمة لجهود المؤسسات والهيئات، وجائزة الترجمة لجهود الأفراد، وجائزة الترجمة في العلوم الإنسانية من اللغات الأخرى إلى اللغة العربية، وجائزة الترجمة في العلوم الإنسانية من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى، وجائزة الترجمة في العلوم الطبيعية من اللغات الأخرى إلى اللغة العربية، وجائزة الترجمة في العلوم الطبيعية من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى.

وأوضح أمين عام جائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة الدكتور سعيد السعيد، أن الجائزة تعمل عبر مجالاتها الستة على إفساح المجال للتقارب بين عناصر الفكر العلمي من خلال تلك النافذة المهمة، نافذة الترجمة التي تنظر إلى الإبداع الإنساني بوصفه كلًّا واحدًا، بما يخدم البشرية ويتيح المجال لتلاقح الأفكار وقراءة المنجز الحضاري في مختلف عناصره.

ودعا "السعيد" إلى أن يستوفي المتقدِّمون للترشيح المتطلبات من خلال زيارة موقع الجائزة، وطباعة استمارة الترشيح، من الموقع: http://translationaward.kapl.org.sa، وإرسال الترشيحات على العنوان التالي: المملكة العربية السعودية، الرياض ص.ب 86424 الرياض 11622.