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قالت: الحالة تستمر حتى السابعة مساء وتؤدي إلى تدنٍّ للرؤية

"الأرصاد": سحب رعدية على محافظتي العيص ووادي الفرع

نبهت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من نشاط للرياح السطحية، وتكوّن للسحب الرعدية على محافظتيْ العيص ووادي الفرع بمنطقة المدينة المنورة اليوم، وتشمل تأثيراتها تدني مدى الرؤية.

وبيّنت أن الحالة تستمر حتى السابعة من مساء اليوم.