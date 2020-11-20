لمن تمنح "رخصة المعلمين المهنية"؟ وكيف؟.."التقويم" تكشف التفاصيل

يُدشن نظام الإصدار أول ديسمبر المقبل.. والأنواع "ممارس- متقـدم- خبيـر"

أكدت هيئة تقويم التعليم، من خلال الأسئلة المتكررة، أن الرخصة المهنية للمعلمين ستمنح للمجتازين في اختبار الكفايات من عام 1435هـ فما بعده، موضحة أنه يتطلب من المعلمين قبل هذا التاريخ دخول الاختبار للحصول عليها في كلا الاختبارين العام والتخصصي.

وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب، قد أعلنت اليوم مواعيد الاختبارات وإصدار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات، موضحة المعايير والضوابط المتعلقة بها.

وذكرت أن الحصول على الرخصة مرتبط باجتياز الاختبار الذي تم بناؤه لقياس المعايير التربوية العامة والتخصصية، ويتكون الاختبار من قسمين: الاختبار التربوي العام، والاختبار التخصصي.

وأكدت أن الرخصة بكافة أنواعها "ممارس- متقدم- خبير" ستصدر للمعلمين والمعلمات الحاصلين على الشهادة الجامعية بكالوريوس فما فوق، وممن هم على رأس العمل، أو من الراغبين في الالتحاق بمهنة التعليم من الخريجين والخريجات.



كما سيتم إصدار رخصة "معلم" للمعلمين والمعلمات الذين يزاولون مهنة التعليم عند نفاذ اللائحة ممن يحملون مؤهلاً دون الجامعي.

وبينت أن نظام إصدار الرخصة سيدشن في أول ديسمبر المقبل، وسيفتح الموقع لتسجيل المعلمين والمعلمات الذين اجتازوا اختبار الكفايات في 6 ديسمبر، أما المعلمون والمعلمات الذين لم يسبق لهم التسجيل، أو دخول اختبارات الكفايات فسيفتح لهم مجال التسجيل في اختبار الرخصة في 15 ديسمبر وستكون الفترة الأولى لاختبار الرخصة والمتعلق بالاختبار التخصصي في الفترة من 23 إلى 30 يناير المقبل.

بينما الفترة الثانية للاختبار التربوي العام ستكون من 20 إلى 26 مارس المقبل، وسيكون موعد إعلان النتائج وإصدار الرخصة في 30 مايو المقبل.