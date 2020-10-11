"البيئة": تنظيم قادم يحدد أوقاتا معينة لرعي "المواشي"

على مستوى المملكة ووفق دراسات علمية:

أعلن مدير إدارة الغابات والتشجير بوزارة البيئة والمياه والزراعة قتيبة السعدون، أن الوزارة في طور تنظيم الرعي على مستوى المملكة؛ بهدف ضمان أعطاء الزمن الكافي للنباتات بأن تنتج بذورها وتنشيء الأجيال القادمة.

وأكد "السعدون" في حديثه لقناة "الأخبارية" اليوم، أن تنظيم الرعي لا يعني منعه، بل تحديد أوقات مدروسة علمياً لبداية الرعي تحددها الوزارة بما يضمن تحقق الهدف المنشود من هذا التنظيم.