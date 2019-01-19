عميدة "التقنية" للبنات: ندرس إضافة 7 تخصصات جديدة تناسب سوق العمل

أكدت لـ"سبق" أن مستقبل الأعمال الحرفية والمعنية للفتيات السعوديات واعد

كشفت عميدة الكلية التقنية للبنات في الرياض دولة بنت عبدالله النوخاني عسيري عن سعي الكلية لزيادة عدد التخصصات فيها بما يتناسب مع سوق العمل، موضحةً أن لجنة أمانة المسابقة الوطنية للمهارات بصدد زيادة المهارات للفتيات في الفترة المقبلة.

وقالت "دولة": مستقبل الأعمال الحرفية والتقني والمهني للفتيات السعوديات واعد ومبشر، وقالت: "طبعاً هذا هو المستقبل في ضوء رؤية المملكة 2030، فنحن نتوجه للمهن التي يحتاجها سوق العمل فعلياً".

وتحدثت "دولة" لـ"سبق" على هامش حفل مسابقة منطقة الرياض للمهارات برعاية أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، من تنظيم الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض، بالتعاون مع الأمانة العامة لمسابقة المهارات، واحتضنها الكلية التقنية بالرياض والكلية التقنية للبنات.

وقالت: أضفنا هذا التيرم الوسائط المتعددة، وندرس إضافة 7 تخصصات تباعاً، ولدينا كليات جديدة افتُتِحت تضم تخصصات جديدة مثل السياحة والتأمين والموارد البشرية وإدارة الفعاليات فهذه التخصصات يطلبها سوق العمل، فبدأ قطاع التدريب التقني للبنات بتدريبهن عليها في بعض الكليات.

وأضاف: هدفنا هو الوصول للعالمية وتمثيل السعودية بالمشاركة في المحافل الدولية، وقد ترشحنا الآن على مستوى منطقة الرياض، وبعد ذلك ستكون هناك تصفية بين مناطق المملكة وبعدها تصفية على مستوى الخليج ومنها الاتجاه للعالمية بإمكانيات وقدرات بناتنا المؤهلات والمتميزات.

وعن معدل الفرص الوظيفية للخريجات، أوضحت عميدة الكلية التقنية للبنات في الرياض أن سوق العمل يحتاج لهذين التخصصين "الأزياء وتصفيف الشعر".

وأردفت: هناك وظائف متوفرة لها، وهناك مجال لريادة الأعمال وفتح المشاريع وتوجد فتيات كثر يعملن من المنزل بعد أن صرحت وزارة التجارة بالعمل من المنزل فالمستقبل واعد ومبشر.

وقدّرت "دولة عسيري" نسبة التوظيف للخريجات في تخصصات متعددة بـ22٪، لافتة إلى وجود صعوبة مع القطاع الخاص في عملية جمع البيانات عن العاملات متأملة بعد توثيق العلاقة بين الكلية والقطاع الخاص الحصول على المعلومات بشكل أدق.

وحول مسابقة المهارات الوطنية، قالت: مسابقة منطقة الرياض للمهارات، التي نظمتها الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض بالتعاون مع الأمانة العامة لمسابقة المهارات، أقيمت في موقعين في مقر كلية التقنية بالرياض للبنين ومقر كلية التقنية بالرياض للبنين.

وأضافت: خلال التصفيات الاخيرة شاركت 54 متدربة في ثلاث مهارات "الجرافيك والأزياء وتصفيف الشعر"، وقد فازت الكلية التقنية للبنات في الرياض في مهارتين "الأزياء وتصفيف الشعر" بحكم أن هذه التخصصات موجودة في الكلية.

وكشفت عن وجود منافسة من جامعة الملك سعود وجامعة الأميرة نورة في هاتين المهارتين، ولله الحمد تميزت الكلية وفازت متدرباتها في هذه المسابقة على ثلاثة مستويات للجوائز الذهبي والفضي والبرونزي.

وتابعت بالقول: رؤية الكلية تؤكد الإسهام الفاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بتوفير التدريب التقني والمهني لأبناء وبنات الوطن بالجودة والكفاية التي يتطلبها سوق العمل، وتحقيق ريادة عالمية تكفل الاستقلالية والاكتفاء الذاتي.

جدير بالذكر أن عدد المسجلين في المسابقة الوطنية للمهارات بلغ أكثر من 330 متسابقاً، فرزتهم لجنة الخبراء بالمسابقة من أجل التصفيات النهائية، وبلغ عدد المقبولين للدخول في 12 مهارة على مستوى البنين والبنات ما يقارب 200 متسابق.

وأقرت الأمانة العامة للمسابقة ووفق الشروط والمعايير الدولية المعتمدة، 12 مهارة، تسع منها للبنين وهي مهارات "تقنية السيارات، وتصميم مواقع الإنترنت، وإدارة نظم شبكات تقنية المعلومات، والتوصيلات الكهربائية، والحلول البرمجية للأعمال، والإلكترونيات، واللحام، والتبريد والتكييف ومهارة الرسم الهندسي الأوتوكاد"، وثلاث مهارات للبنات هي "تصفيف الشعر، والتصميم الجرافيكي، وتقنية الأزياء".

ومن المقرر ترشيح الفائزين في المسابقة الوطنية في مسابقة منطقة الرياض للمهارات للمشاركة في المسابقة الوطنية على مستوى المملكة، قبل تمثيل السعودية في المسابقات الخليجية ومسابقة المهارات العالمية المقرر إقامتها في روسيا 2019.