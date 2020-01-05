"العنقري" يدشّن أول برامج وأنشطة فرع هيئة الصحفيين بحائل

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دشن وكيل إمارة حائل للشؤون الأمنية سعد بن عبدالله العنقري، أول برامج وأنشطة فرع هيئة الصحفيين السعودية بمنطقة حائل.

واستمع "العنقري" لشرح عن مهام الهيئة والخدمات التي تُقدّمها من مدير فرع الهيئة بالمنطقة عبداللطيف المساوي.

وأكد نائب مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة حائل بدر العجلان، حِرص فرع الهيئة على دعم إعلاميي المنطقة وتحفيزهم، لما يخدم الصالح العام للمنطقة، ويواكب نهضتها في شتى المجالات.

من جانبهما قدّم كل من "المساوي" و"العجلان"، الشكرَ لأمير منطقة حائل ونائبه على دعمهما غيرالمحدود للإعلام في المنطقة، كما شكرا "العنقري" على تدشينه للبرامج؛ مثمّنين جهود الإعلاميين المستمرة.