"فيصل بن بندر" يستقبل أمين هيئة كبار العلماء

ثمن دور الهيئة في إبراز نهج المملكة

استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، بمكتبه في قصر الحكم اليوم، أمين عام هيئة كبار العلماء، عضو المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور فهد بن سعد الماجد.

وثمن أمير منطقة الرياض دور هيئة كبار العلماء في إبراز نهج هذه البلاد القائم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، سائلًا الله -العلي القدير- للجميع التوفيق والسداد فيما يقومون به من أعمال جليلة.