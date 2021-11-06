خلال 24 ساعة.. قطر تسجل 124 إصابة جديدة بكورونا و87 حالة شفاء

سجلت قطر خلال الساعات الـ24 الماضية 124 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت وزارة الصحة العامة القطرية في بيان، بأن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت لتصل إلى 239995 إصابة؛ فيما سجلت 87 حالة شفاء من الفيروس التاجي، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 237987 حالة.