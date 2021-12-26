إدارة المجاهدين بجازان تمنع محاولتَيْن لنقل 46 مخالفًا وتضبط الناقلين

اتُّخذت بحق المخالفين الإجراءات النظامية الأولية وسُلِّموا لجهة الاختصاص

صرَّح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمجاهدين عبدالمجيد الكنعان بأن المتابعة الأمنية لمخالفي نظام أمن الحدود أسفرت عن تمكُّن دوريات المجاهدين بمنطقة جازان من القبض على (3) مواطنين ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية أثناء محاولتهم نقل (46) مخالفًا لنظام أمن الحدود في محافظتَيْ الدرب وأبو عريش، وجرى إيقافهم، واتُّخذت بحق المخالفين الإجراءات النظامية الأولية، وتم تسليمهم لجهة الاختصاص، وإحالة الناقلين إلى النيابة العامة.



وأكد "الكنعان" أن كل مَنْ يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة، أو ينقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرِّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.



وأوضح أن هذه الجريمة تُعدُّ من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًّا الجميع على الإبلاغ عن أية حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتَيْ مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق السعودية.