الإمارات: 1.871 إصابة جديدة بـ"كورونا"

إجمالي الحالات التي تعافت بلغ 424.840

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 1.871 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا المستجد"، وسبع وفيات.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 442.226 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 1.445 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 424.840.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

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22 مارس 2021 - 9 شعبان 1442 02:19 PM

إجمالي الحالات التي تعافت بلغ 424.840

الإمارات: 1.871 إصابة جديدة بـ"كورونا"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 1.871 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا المستجد"، وسبع وفيات.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 442.226 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 1.445 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 424.840.

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