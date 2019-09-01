الهلال و"قوميز" في الصدارة.. والأهلي "يعدل" التعثر

"سبق" تقلّب أوراق الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

أسدل الستار على منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، وسط منافسة شرسة على صدارة الترتيب التي يتربع على قمتها الهلال يليه النصر، وسباق كبير من حيث الحضور الجماهيري في المباريات، من أجل الظفر بجائزة المليون ريال التي أقرت هذا الموسم .

ويتوقف الدوري من 2-8 سبتمبر الجاري، من أجل دخول الأخضر السعودي معسكرًا من أجل خوض الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 .

"سبق" تقلب أوراق الجولة الثانية من الدوري .

الصدارة هلالية.. الوصافة نصراوية

تمسك الهلال (6 نقاط) بصدارة ترتيب الفرق بعد أن حقق فوزًا عريضًا هو الأكبر حتى الآن، حينما أمطر شباك مستضيفه الرائد بخماسية دون رد (رصيده التهديفي 9 أهداف) ، يليها رباعية العدالة في مرمى ضمك.

ويأتي النصر ثانيًا برصيد 6 نقاط، متأخرًا عن المنافس التقليدي الهلال بفارق الأهداف.

تنافس أهلاوي ثلاثي

انتفض الأهلي في الجولة الثانية ورتب المدير الفني للفريق الكرواتي "برانكو" صفوف الفريق بعد الكبوة الأولى التي تعرض لها في الجولة الأولى والتعادل الإيجابي مع ضيف الدوري (العدالة)، وتخطى عقبة الاتفاق ليقفز للمركز الثالث، وسط منافسة شرسة من قبل الثلاثي (الشاب، العدالة والفيحاء) ورصيد كل منهم 4 نقاط، مع التباين في فارق الأهداف.

الاتحاد يغيب عن الثانية

غاب الاتحاد عن مشهد الجولة الثانية ومثله التعاون، بعد أن تأجلت مواجهة الفريقين بسبب خوض الاتحاد لقاء العهد اللبناني في دور الـ32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال العربية والذي تعادل سلبيًا،إلا أن نتيجة لقاء جدة خدمته وتأهل لدور الـ16.

الرائد يئن بسباعية

لم يستطع متذيل قائمة الترتيب الرائد زيارة الشباك سوى مرة واحدة، في المقابل تلقت شباكه 7 أهداف خلال الجولتين، لعل أبرزها خماسية الهلال، كما أن الثلاثي (الفتح، الوحدة وضمك ) بدون نقاط حتى نهاية الجولة الثانية.

"قوميز" وخربين في الصدارة

تصدر مهاجما الهلال "الفرنسي" قوميز و"السوري" عمر خربين صدارة قائمة الهدافين برصيد 3 أهداف لكل منهما.

فيما جاء في الوصافة كل من، داسيلفا من الاتحاد، ونعيم سليتي من الاتفاق، واليوسيسي من العدالة (برصيد هدفين لكل لاعب).