من 2 الى 3 درجات.. "الحصيني": انخفاض ملموس للحرارة يبدأ اليوم

قال: لمدة يومين ثم تعود الحرارة إلى ما كانت عليها الأيام السابقة

قال الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، من اليوم الأربعاء 1443/4/12هـ، متوقع -إن شاء الله- أن يطرأ انخفاضٌ طفيفٌ في درجات الحرارة على الشمالية والوسطى وشمال الشرقية.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: يراوح الانخفاض بين"2 و3" عمّا هو عليه الأيام الماضية لمدة يومين، ثم تعود الحرارة إلى ما كانت عليها الأيام السابقة.