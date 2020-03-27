في تنبيه متقدم لـ"الأرصاد": أتربة مثارة على منطقة تبوك

تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهًا متقدِّمًا عن حالة الطقس على منطقة تبوك، تضمّن رياحًا نشطة مثيرة للأتربة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية، وتستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.

وشمل التنبيه مدينة تبوك ومحافظة أملج والوجه والبدع وحقل وضباء وتيماء.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تبوك رياحًا نشطة مثيرة للأتربة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية

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27 مارس 2020 - 3 شعبان 1441 04:53 PM

تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية

في تنبيه متقدم لـ"الأرصاد": أتربة مثارة على منطقة تبوك

وكالة الأنباء السعودية (واس)

تبوك

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهًا متقدِّمًا عن حالة الطقس على منطقة تبوك، تضمّن رياحًا نشطة مثيرة للأتربة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية، وتستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.

وشمل التنبيه مدينة تبوك ومحافظة أملج والوجه والبدع وحقل وضباء وتيماء.

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الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تبوك رياحًا نشطة مثيرة للأتربة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية

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