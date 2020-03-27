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تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية

في تنبيه متقدم لـ"الأرصاد": أتربة مثارة على منطقة تبوك

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهًا متقدِّمًا عن حالة الطقس على منطقة تبوك، تضمّن رياحًا نشطة مثيرة للأتربة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية، وتستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.

وشمل التنبيه مدينة تبوك ومحافظة أملج والوجه والبدع وحقل وضباء وتيماء.