كأس الملك: النصر يضرب بسداسية.. ويقصي الفيحاء

تأهل فريق النصر الأول لكرة القدم إلى دور الثمانية من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد تغلبه على فريق الفيحاء بنتيجة 6-0.

المباراة:

في الدقيقة العاشرة مرر راكان الشملان كرة ذكية إلى بيتروس، وضعها داخل خط الـ18، لكن الدفاع تدخل وأبعدها إلى ركلة ركنية.

رد عليها ضيف الله القرني في الدقيقة الثالثة عشرة عبر كرة مرتدة، تدخل بيتروس وأبعدها.

وفي الدقيقة الخامسة والعشرين أنقذ نواف الصبحي مرمى فريقه من هدف نصراوي محقق بعد عرضية راكان الشملان، ضربها فهد الجميعة، تهادت تجاه المرمى، أبعدها الصبحي.

وعند الدقيقة الـ41 سدد بيتروس كرة قوية، مرت بجوار المرمى.

تواصلت خطورة النصر، وفي الدقيقة الـ46 لعب حمد المنصور كرة عرضية، ضربها عبدالرزاق حمد الله على يمين مسلم آل فريج.

ومرر عبدالرزاق حمد الله في الدقيقة الـ48 كرة إلى فهد الجميعة، لعبها أرضية في أقصى الزاوية، مرت لخارج المرمى.

وفي الشوط الثاني نجح النصر في تسجيل هدفه الأول عن طريق جوليانو في الدقيقة الـ51 من عمر المباراة. وفي الدقيقة الـ53 أهدر عوض خميس انفرادًا بالمرمى على مرتين.

وعند الدقيقة الـ55 أضاف النصر الهدف الثاني عن طريق عبدالرزاق حمد الله بعد تمريرة من بيتروس، واجه بها المرمى، ولعبها في الزاوية اليمنى.

وفي الدقيقة الـ58 أضاف عبدالرزاق حمد الله الهدف الثالث بعد تسديدة قوية عانقت الشباك.

وعند الدقيقة السبعين أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه توفيق بوحيمد لاعب الفيحاء.

ونجح عبدالرزاق حمد الله في إضافة الهدفين الرابع والخامس للنصر في الدقيقتين الـ76 والـ81.

واختتم فهد الجميعة الأهداف النصراوية في الدقيقة الـ86.