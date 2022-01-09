أسرار النباتات الصحراوية بالمملكة تكشفها شبكة BBC البريطانية في أقوى برامجها

تكشف أموراً لأول مرة

كشفت القناة الوثائقية "بي بي سي إيرث" عن سلسلة جديدة من إنتاج وحدة التاريخ الطبيعي يشرحها على الشاشة المذيع البريطاني والمؤرخ المتخصّص بالطبيعة السير ديفيد أتينبورو.

سيبدأ بثّ «ذا جرين بلانيت» في 10 يناير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا صحراء الجزيرة العربية، وسيكون البرنامج الأول الذي يصور عالماً خفياً شديد الترابط بهذا الوضوح وهذه الدقة، حيث نستكشف سلوكيات جديدة وقصصاً مؤثرة وأبطالاً مذهلين في عالم النباتات. إنّه كوكب الأرض من منظور النباتات.

وأكد ديفيد أتينبورو أن "هذه السلسلة الوثائقية فرصة كبيرة لي لاستكشاف عالم لم يتمّ تسليط الضوء عليه في السابق كما يستحق، ولكنّه جزءٌ آسرٌ من العالم الطبيعي، مجدداً وبفضل نهجها المبتكر والتكنولوجيا الرائدة تكشف وحدة التاريخ الطبيعي التابعة لقناة بي بي سي للجمهور عن عالم مليء بالغرائب والمعلومات الجديدة والمدهشة".

ولفت المنتج المنفّذ لبرنامج "ذا جرين بلانيت" إلى عالم يفوق تخيل المشاهدين، حيث يشاهدون أموراً لم يروها على الإطلاق؛ فعالم النباتات عالم مذهل.. إنّه عالم بات اليوم بقدرتنا أن نرى كيف يعيش ويتحرّك بفضل مجموعة كاملة من تقنيات التصوير الجديدة والكاميرات الحديثة.

في هذه السلسلة الوثائقية، ينطلق السير ديفيد أتينبورو في مغامرات جديدة ورحلات حول العالم ينتقل فيها من الصحاري إلى الجبال، ومن الغابات المطيرة إلى الشمال المتجمّد ليجد قصصاً جديدة، ويكتسب فهماً عميقاً عن النباتات وكيف تعيش حياتها خلال مغامراته يلتقي السير ديفيد أضخم الكائنات الحية التي وجدت على الإطلاق، والأشجار التي تعتني ببعضها البعض، والنباتات التي تتكاثر بسرعة كبيرة حتّى إنّها قد تتمكّن من تغطية الكوكب في غضون أشهر.

ستكون النباتات هي أبطال هذه السلسلة الوثائقية، ولكن للحيوانات دورٌ أيضاً غير أن النباتات هي العنصر المتلاعب الأساسي في العالم الطبيعي؛ فهي تستميل سلوكيات الحيوانات، وكذلك نحن البشر لغاياتها الخاصة، وينطلق عرض ذا جرين بلانيت على القناة ابتداءً من يوم الاثنين 10 يناير بتمام الساعة التاسعة مساء وفق البي بي سي.