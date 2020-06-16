"الأرصاد": أعلى درجة حرارة مسجلة بالمملكة اليوم هي 48.9 درجة في الدمام

القيصومة بلغت 47.8 والأحساء 47.7 ورفحاء 46.2 ومكة المكرمة والرياض 46

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن أن أعلى درجة حرارة سُجلت اليوم الثلاثاء في المملكة كانت في مدينة الدمام؛ والتي سجلت 48.9 درجة مئوية.

وأضافت "الأرصاد" أن ثاني أعلى درجات الحرارة في المملكة سجلت في القيصومة؛ حيث بلغت 47.8 درجة مئوية، كما سجلت الأحساء 47.7 درجة مئوية، ومحافظة رفحاء 46.2 درجة مئوية، ومكة المكرمة والرياض 46 درجة مئوية، والقصيم 45 درجة مئوية، ووادي الدواسر 44 درجة مئوية، وشرورة والمدينة المنورة والدوادمي 43 درجة مئوية، إضافة لتسجيل محافظة بيشة وعرعر والعلا 40 درجة مئوية.