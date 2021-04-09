وفاة الأمير فيليب زوج الملكة البريطانية إليزابيث الثانية

أعلنت الملكة البريطانية إليزابيث الثانية أن زوجها الأمير فيليب فارق الحياة عن عمر ناهز 100 عام.
وأكدت الملكة إليزابيث في بيان أصدره قصر باكنغهام، أن "الأمير فيليب توفي بسلام صباح اليوم الجمعة في قصر ويندسور".
ودام الزواج بين الملكة إليزابيث والأمير فيليب 73 عامًا.

وفاة الأمير فيليب الملكة البريطانية إليزابيث الثانية

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09 إبريل 2021 - 27 شعبان 1442 02:51 PM

وفاة الأمير فيليب زوج الملكة البريطانية إليزابيث الثانية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت الملكة البريطانية إليزابيث الثانية أن زوجها الأمير فيليب فارق الحياة عن عمر ناهز 100 عام.
وأكدت الملكة إليزابيث في بيان أصدره قصر باكنغهام، أن "الأمير فيليب توفي بسلام صباح اليوم الجمعة في قصر ويندسور".
ودام الزواج بين الملكة إليزابيث والأمير فيليب 73 عامًا.

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وفاة الأمير فيليب الملكة البريطانية إليزابيث الثانية

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