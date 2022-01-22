وكيل التعليم: تعميم اختبار الفحص الذاتي السريع لكورونا في المدارس

أكد التواصل مع "الصحة" و"وقاية" لمواجهة أي طارئ

كشف وكيل وزارة التعليم للشؤون المدرسية الدكتور ناصر الشلعان، عن أنهم بصدد تعميم اختبار الفحص الذاتي في المدارس للتقيد به، والذي يساهم في معرفة حالات الإصابة بكورونا بين الطلاب، مشيرًا في هذا الصدد إلى التواصل مع وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة "وقاية" لمواجهة أي طارئ في المدارس.

وقال "الشلعان" لقناة "العربية": إن "الفحص الذاتي اختبار سريع لاكتشاف ما إذا كان الطالب مصابًا أم لا، وهو معتمد وقد وضع له بروتوكول من هيئته الصحة العامة "وقاية"، والآن في طور تعميمه على المدارس للتقيد به".

وأضاف: "يساعد الاختبار كثيرًا في تحديد الحالات المصابة في المدرسة أو المنزل وبعدها يتم التحقق من إجراءات الإصابة فهو يعطي نتيجةً مبدئية من بعدها تتم استكمال الإجراءات ومنها رصد النتيجة في تطبيق (توكلنا)".