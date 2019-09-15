فيتوريا: حضرنا لتسجيل الأهداف.. وحمدالله جاهز

أكد فيتوريا مدرب فريق النصر صعوبة مباراة الغد أمام فريق السد القطري في إياب دور الثمانية من دوري أبطال آسيا بعد أن كسب النصر الذهاب ٢-١.
وقال في المؤتمر الصحفي: "لدينا مباراة قوية غداً وأمامنا خصم جيد"
وأضاف: حضرنا من أجل تسجيل الأهداف ولن ننظر إلى مباراتنا السابقة، هدفنا هو الفوز وتسجيل أكبر عدد من الأهداف.
وعن تحضيراته لمباراة الغد قال: " أمامنا مباراة جديدة ولدينا الطموح وسندخل للمباراة بشكل جيد واستعداد كامل من أجل الفوز".
وعن جاهزية المهاجم عبدالرزاق حمد الله قال: "هو جاهز تماماً وليس لديه أي مشكلة".
أكد فيتوريا مدرب فريق النصر صعوبة مباراة الغد أمام فريق السد القطري في إياب دور الثمانية من دوري أبطال آسيا بعد أن كسب النصر الذهاب ٢-١.
وقال في المؤتمر الصحفي: "لدينا مباراة قوية غداً وأمامنا خصم جيد"
وأضاف: حضرنا من أجل تسجيل الأهداف ولن ننظر إلى مباراتنا السابقة، هدفنا هو الفوز وتسجيل أكبر عدد من الأهداف.
وعن تحضيراته لمباراة الغد قال: " أمامنا مباراة جديدة ولدينا الطموح وسندخل للمباراة بشكل جيد واستعداد كامل من أجل الفوز".
وعن جاهزية المهاجم عبدالرزاق حمد الله قال: "هو جاهز تماماً وليس لديه أي مشكلة".