مستشفى عفيف يوقف زيارة المرضى والمنومين بجميع أقسامه

ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا

أعلنت إدارة مستشفى عفيف العام، أنه تقرر الاستمرار في إيقاف الزيارة للمرضى والمنومين بكافة أقسام المستشفى لسلامة الجميع.

وبيّنت الإدارة أن إيقاف الزيارة يشمل كافة أقسام المستشفى بما فيها أقسام العناية المركزة، وذلك تماشياً مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ولضمان سلامة الجميع.