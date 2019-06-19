في ثاني حكم اليوم.. القصاص من "يمنية" أنهت حياة سيدة خنقاً ثم حرقتها

المحكمة العامة قضت بالحكم و"الاستئناف" و"العليا" أيدتاه و"الداخلية" نفّذته

نفذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم حكم القتل قصاصاً بإحدى الجانيات بمنطقة نجران أقدمت على قتل سيدة بخنقها، ثم إشعال النار بجسدها، مما تسبب في وفاتها، ثم الاستيلاء على ذهبها الذي كانت ترتديه.

وجاء نص بيان الداخلية كالتالي:

قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كُتِب عليكم القصاص في القتلى} الآية.

وقال تعالى: {ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون}.

أقدمت فاطمة علي حسين السالمي -يمنية الجنسية- على قتل سابرة محمد سعد آل سدلة -يمنية الجنسية- وذلك بخنقها ثم إشعال النار بجسدها، مما تسبب في وفاتها ثم الاستيلاء على ذهبها الذي كانت ترتديه.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجانية المذكورة، وأسفر التحقيق معها عن توجيه الاتهام إليها بارتكاب جريمتها، وبإحالتها إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقها صك يقضي بثبوت ما نُسِب إليها، والحكم عليها بالقتل قصاصاً، وأيّد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجانية المذكورة.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجانية فاطمة علي حسين السالمي -يمنية الجنسية- اليوم الأربعاء 16/ 10/ 1440هـ بمدينة نجران في منطقة نجران.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.