محافظ بيشة: اللجنة المكونة لم تثبت وجود مقبرة في مخطط سكني

تعقيبًا على ادعاء مواطن وجودها.. واتضح أنها مجرد أكوام ترابية

أوضح لـ"سبق" محافظ بيشة محمد سعيد بن سبرة حول توثيق مواطن، يدعي وجود مقبرة بأحد المخططات السكنية، أن العام الماضي تم تشكيل لجنة مكونة من المحكمة والبلدية وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، برئاسة المحافظة، ووُجدت أكوام ترابية عالية، لكن ذلك لا يدل على وجود قبور، لكن للتأكد وقطع الأمر كتبنا للمحكمة لمخاطبة المفتي نظامًا بعد الشك بوجود المقبرة، وحفرت الجهات المعنية الموقع للتأكد من ذلك.

وبيّن محافظ بيشة أن الاستفسار حينها كان للبلدية، وبيّنت أن الأرض ملك البلدية، ولم توزع، وقامت اللجنة المشكَّلة بالشخوص للمكان، وأكدت أنه لا توجد قبور، وبانتظار الفتوى لحفر الموقع والتأكد منه. وقد انتهى دور المواطن بالإبلاغ عن هذه الأرض.

يُشار إلى أن مواطنًا بمحافظة بيشة جدّد مطالبه بعدما وثق مقطع فيديو، يدعو فيه لإعادة النظر فيما يقال عن وجود مقبرة بجوار أحد المخططات السكنية بجنوب المحافظة على طريق بيشة - الخميس دون وجود حواجز أو تسويرها، وذلك بعد مُضي عام ونصف العام على مقطع آخر ناشد فيه الجهات المعنية إيجاد حلول لهذه المقبرة، وشكلت محافظة بيشة بعدها لجنة متخصصة من الجهات المعنية للنظر في الأمر.