فليخرج الرعاة والمتنزهون من البطون.. "المسند": مطرية جديدة تنطلق وهذه ذروتها

قال: تستدعي أخذ الاحتياطات وتتمركز على وجه التقريب في مثلث "المدينة - ينبع - رابغ"

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ إنه تبدأ اليوم حالة مطرية جديدة، بمشيئة الله تعالى.

وأوضح "المسند"؛ عبر حسابه على "تويتر"، أنه من المتوقع أن تتشكّل السحب الممطرة على أجزاءٍ من مناطق: تبوك وشمالي الجوف وشمالي الحدود_الشمالية وشمالي المدينة وربما غربي حائل، إضافة إلى أجزاء من عسير والباحة.

وأضاف: "لا تزال التوقعات تشير إلى أن ذروة الحالة المطرية قد تكون يوم غد الإثنين، وأنها تتمركز على أجزاءٍ من منطقة #المدينة المنوّرة، وعلى وجه التقريب، مثلث المدينة #ينبع #رابغ؛ ما بين أمطارٍ متوسطة إلى شبه غزيرة، تستدعي أخذ الاحتياطات اللازمة، وخروج الرعاة، والمتنزهين من بطون الأودية.