المقبل: مشروع رتب المعلمين والمعلمات قريباً والترقي مشروط

قال: أنهت الوزارة والجهات الأخرى دراسته ورُفع للجهات العليا

كشف المشرف العام على المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي بوزارة التعليم الدكتور محمد بن سعود المقبل؛ عن أنه تم رفع مشروع رتب المعلمين والمعلمات للجهات العليا لإقراره، وذلك بعد أن أنهت الوزارة والجهات الأخرى دراسته وسيكون إعلانه قريباً.

وقال في برنامج يا هلا عن المشروع "بالنسبة لرتب المعلمين تقريباً هناك تكامل مجموعة من الجهات مع هيئة تقويم التعليم ووزارات التعليم والمالية والخدمة المدنية"، مضيفا "التصور واضح الآن في أنه ستكون هناك رتب للمعلمين وترقيات".

وأضاف: الترقي هذا سيكون مشروطاً بمجموعة من الأشياء، وهذه من الأخبار القريبة إن شاء الله.

وكان وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى؛ كان قد أكّد في وقت سابق لـ "سبق"، خلال تدشينه برنامج كفايات والتطوير المهني التعليمي، أن لائحة الوظائف التعليمية التي ستصدر قريباً ستشمل رتباً مختلفة للمعلمين، وسيكون تقويم الأداء الوظيفي للمعلمين والمعلمات عنصراً أساسياً في الترقية من رتبة إلى أخرى.

وقال "لائحة الوظائف التعليمية التي نتوقع أن شاء الله إصدارها قريباً؛ ستشمل رتباً مختلفة للمعلمين، وسيكون تقويم الأداء الوظيفي للمعلمين والمعلمات عنصراً أساسياً في الترقية من رتبة الى أخرى، وسيكون التدريب للمعلم وانخراطه في البرامج التدريبية جزءاً من عناصر التقويم لأداء المعلم".