كورونا.. ارتفاع حالات الإصابات والوفيات والحرجة في ليبيا

خلال الساعات الـ24 الماضية

‬أعلن المركز الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم، عن تسجيل 682 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، بينها 196 حالة حرجة، وثماني وفيات، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفاد المركز في تحديثه اليومي، أنه بذلك ارتفع عدد الإصابات المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء في البلاد، إلى 343 ألفًا و240 إصابة، بينما بلغت الوفيات 4.710 وفيات.