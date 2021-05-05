"الأرصاد" ينبّه: أمطار رعدية على جازان تستمر حتى المساء

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، على محافظات: "الداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب".
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 8 مساءً.
مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتشمل عدداً من المحافظات
نبّه المركز الوطني للأرصاد، من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، على محافظات: "الداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب".
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 8 مساءً.