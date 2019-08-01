أهالي "سليمانية جدة" بلا صرف.. ومواطن: عشرات السنين على مرأى المعنيين

مياه آسنة أغرقت الشوارع وألحقت ضرراً بالبنى التحتية لمساكنهم ومشاكل صحية

شكا سكان حي السليمانية الشرقية بجنوب جدة من مياه آسنة تسببت في إغراق الشوارع؛ بسبب عدم توفر خدمات الصرف الصحي، مما ألحق بالغ الضرر بالبنى التحتية لمساكنهم، وتسببت في مشاكل صحية ناتجة عن تجمع المياه الجوفية في شكل مستنقعات بالشوارع الرئيسية بالحي الجاذبة للحشرات والملحقة الضرر بالبيئة.

وقال المواطن رويجي جود الله السلمي: إن كل هذا يحدث ولعشرات السنين وعلى مرأى من الجهات المعنية، مطالباً بسرعة حلّ هذه المشكلة، والإسراع بتوفير الصرف الصحي لهذا الحي، محذراً من تفاقم المشكلة وتفشي الأمراض خاصة بين الأطفال.