"تصفية" تكشف أبرز قرارات اجتماعها رقم 428 اليوم الأربعاء

أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، اليوم الأربعاء، عن أبرز قرارات اجتماع اللجنة رقم 428 المنعقدة يوم الأربعاء 24 /3/ 2021م.
وشملت القرارات الصادرة عن اللجنة: بيع أراضٍ، وتعيين مسوقين عقاريين، وحصر بعض المبالغ.
وتضمنت القرارات:
أولاً- "مساهمات أرض قرطبة"؛ حيث تم:
1- بيع القطع المتبقية في أرض مساهمة قرطبة.
2- تعيين مسوق عقاري لبيع القطع المتبقية في أرض مساهمة قرطبة.
ثانياً- "مساهمة الأرض الواقعة غرب العزيزية"، وشملت:
1- تطبيق الفقرة الرابعة من آلية عمل اللجنة بإيقاع الحجر التحفظي على أموال صاحب المساهمة الثابتة والمنقولة.
ثالثاً- "مساهمة عثمان بن حسن" وشملت:
1- حصر المبالغ التي في ذمة أحد من انتقلت إليه عقارات تخص المساهمة.
2- استدعاء أحد من انتقلت إليه عقارات تخص المساهمة لمساءلته حيالها.
رابعاً- "مساهمة مخطط المجد":
تطبيق الفقرة الثانية من البند الأول من آلية عمل اللجنة المعتمدة بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (48) والتاريخ 14/ 2/ 1430 هـ بإدراج اسم صاحب المساهمة على قائمة الممنوعين (المنع من السفر) وقائمة المطلوبين (إيقاف الخدمات).
خامساً: "مساهمة أرض الشوقية وأرض بطحاء قريش واستراحات الزيتون" وشملت:
تطبيق الفقرة الثانية من البند الأول من آلية عمل اللجنة المعتمدة بقرار مجلس الوزارة ذي الرقم (48) وتاريخ 14/ 2/ 1430هـ وذلك بإدراج صاحب المساهمة على قائمة "القبض" وإحضاره لدى اللجنة.
شملت بيع أراضٍ وتعيين مسوقين عقاريين وحصر بعض المبالغ
أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، اليوم الأربعاء، عن أبرز قرارات اجتماع اللجنة رقم 428 المنعقدة يوم الأربعاء 24 /3/ 2021م.
وشملت القرارات الصادرة عن اللجنة: بيع أراضٍ، وتعيين مسوقين عقاريين، وحصر بعض المبالغ.
وتضمنت القرارات:
أولاً- "مساهمات أرض قرطبة"؛ حيث تم:
1- بيع القطع المتبقية في أرض مساهمة قرطبة.
2- تعيين مسوق عقاري لبيع القطع المتبقية في أرض مساهمة قرطبة.
ثانياً- "مساهمة الأرض الواقعة غرب العزيزية"، وشملت:
1- تطبيق الفقرة الرابعة من آلية عمل اللجنة بإيقاع الحجر التحفظي على أموال صاحب المساهمة الثابتة والمنقولة.
ثالثاً- "مساهمة عثمان بن حسن" وشملت:
1- حصر المبالغ التي في ذمة أحد من انتقلت إليه عقارات تخص المساهمة.
2- استدعاء أحد من انتقلت إليه عقارات تخص المساهمة لمساءلته حيالها.
رابعاً- "مساهمة مخطط المجد":
تطبيق الفقرة الثانية من البند الأول من آلية عمل اللجنة المعتمدة بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (48) والتاريخ 14/ 2/ 1430 هـ بإدراج اسم صاحب المساهمة على قائمة الممنوعين (المنع من السفر) وقائمة المطلوبين (إيقاف الخدمات).
خامساً: "مساهمة أرض الشوقية وأرض بطحاء قريش واستراحات الزيتون" وشملت:
تطبيق الفقرة الثانية من البند الأول من آلية عمل اللجنة المعتمدة بقرار مجلس الوزارة ذي الرقم (48) وتاريخ 14/ 2/ 1430هـ وذلك بإدراج صاحب المساهمة على قائمة "القبض" وإحضاره لدى اللجنة.