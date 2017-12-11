الأهلي : إصابة "الظهر" تنقل آل فتيل إلى المستشفى

أعلن نادي الأهلي نقل لاعب الفريق الأول لكرة القدم محمد آل فتيل إلى أحد المستشفيات المجاورة لملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة إثر إصابته في الظهر عقب كرة مشتركة في نهاية الشوط الثاني من لقاء فريقه مع أحد وذلك من أجل الاطمئنان على حالته الصحية.

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11 ديسمبر 2017 - 23 ربيع الأول 1439 12:10 AM

الأهلي : إصابة "الظهر" تنقل آل فتيل إلى المستشفى

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلن نادي الأهلي نقل لاعب الفريق الأول لكرة القدم محمد آل فتيل إلى أحد المستشفيات المجاورة لملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة إثر إصابته في الظهر عقب كرة مشتركة في نهاية الشوط الثاني من لقاء فريقه مع أحد وذلك من أجل الاطمئنان على حالته الصحية.

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