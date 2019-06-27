سيدة كوريا الجنوبية الأولى تزور "جسور إلى سيول"

معرض ينظمه مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي

زارت سيدة كوريا الجنوبية الأولى "كيم جونغ سوك" معرض "جسور إلى سيول" الذي ينظمه مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" في الفترة من 21-30 شوال 1440هـ، الموافق (24 يونيو -3 يوليو 2019م).

واطلعت "جونغ سوك" على جناح "روح المملكة" الذي يحتوي على ثلاثة أقسام ما بين الصور الفوتوغرافية والفيديوهات الفنية، وهي "مكة والمدينة" و"الأرض والطبيعة" و"الثقافة والناس"، وجناح "نكهات المملكة" الذي يضم الورد الطائفي ومنتجاته، بالإضافة إلى العروض التراثية والحرفيّة، كالحنّا والمأكولات الشعبية السعودية.

ويسلط معرض "جسور إلى سيول" الضوء على نواحٍ مختلفة من الثقافة السعودية والتنوع المجتمعي.

وتنقل هذه الأعمال تنوع وثراء الثقافة السعودية من خلال الحياة الطبيعية و الاجتماعية و التاريخية في المملكة العربية السعودية.