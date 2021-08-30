"ماجد عبدالله" لداعم "النصر" الأمير "خالد بن فهد" : شكراً على ما تفعله للنادي

وجّه نجم النصر السابق ماجد عبدالله، الشكر للأمير خالد بن فهد على ما قدمه لناديه من دعم مادي مكّن الفريق من الحصول على شهادة الكفاءة المالية.

وقال ماجد مغرداً :" شكراً لسمو الأمير خالد بن فهد لسداده المستحقات المالية على نادي النصر والتي مكنت النادي من استخراج شهادة الكفاءة المالية.

‏سمو الأمير رجل داعم لا يبحث عن الإعلام بل يهمه فقط أن يكون فريقه دائماً في المقدمة."

ونجح النصر في الحصول على شهادة الكفاءة المالية وبالتالي تسجيل محترفيه الجدد.