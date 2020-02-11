اليوم .. "دوري المدارس" ينطلق بمشاركة 120 ألف لاعب

بمتابعة من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ووزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، تنطلق غدًا منافسات النسخة الثانية من دوري المدارس لكرة القدم على مستوى مناطق المملكة، الذي تنظمه الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم كمشروع وطني رياضي لصناعة جيل جديد لرياضة كرة القدم السعودية، ويستمر لمدة خمسة أعوام بعدما بدأ بنسخته الأولى في 2019 الماضي.



ودشن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ومعالي وزير التعليم، أخيرًا في مدينة الرياض النسخة الثانية من دوري المدارس لكرة القدم.



ويشارك في دوري المدارس لكرة القدم في نسخته الثانية، الطلاب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و18 عامًا، يمثلون 12 ألف فريق لسبع فئات عمرية، حيث سجل حتى الآن 16 ألف فريق وتم اعتماد 11 ألف فريق للمشاركة يمثلون 3400 مدرسة، وجارٍ اعتماد عدد إضافي، وستلعب المباريات (15 ألف مباراة حتى الآن) في 200 ملعب ويحكمها 800 حكم معتمد .



وتستمر منافسات الدوري طيلة أربعة أشهر على ثلاث مراحل في 47 مدينة ومحافظة، حيث ستكون على 3 مراحل، والأولى البطولة العامة يشارك فيها 12 ألف فريق من 5600 مدرسة، يخوضون 18 ألف مباراة، حيث سيتوج في نهاية البطولة العامة (فريق بطل) لكل فئة عمرية على مستوى كل مدينة بمجموع 329 بطلاً، أما المرحلة الثانية فهي بطولة النخبة للمناطق، ومخصصة لفئتين عمريين فقط (15 و 18 عامًا)، ويشارك فيها 2000 لاعب من 94 فريقًا، حيث سيتوج منها 32 بطلاً للمناطق (16 فريقًا لفئة الـ 18 سنة و16 فريقًا لفئة الـ 15 عامًا.



وأخيرًا المرحلة الثالثة وهي بطولة المملكة لنخبة دوري المدارس ، وستُقام بمشاركة 16 فريقًا من فئة 15 عامًا (مدارس المرحلة المتوسطة) و16 فريقًا من فئة 18 عامًا (مدارس المرحلة الثانوية)، في بطولة مجمعة لتحديد بطل المملكة، وسيتم خلال جميع مراحل دوري المدارس رصد ومتابعة المواهب في مختلف المراكز من مختلف الفئات العمرية، وذلك من قِبل لجنة فنية مختصة وكشافين محليين وأجانب، بالإضافة إلى عملية رصد إلكتروني ومرئي وإعلامي لجميع مباريات الدوري من البداية حتى نهايته.