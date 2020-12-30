انفجار في مطار عدن بالتزامن مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة

وقع أمام الصالة الداخلية للمطار عقب هبوط الطائرة التي كانت تُقلهم

وقع انفجار -قبل قليل- أمام الصالة الداخلية لـ#مطار_عدن، عقب هبوط طائرة تُقل الحكومة اليمنية الجديدة.

وكانت الحكومة اليمنية الجديدة قد وصلت الأربعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، بعد يومين على أدائها اليمين أمام الرئيس عبدربه منصور هادي.