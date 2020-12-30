انفجار في مطار عدن بالتزامن مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة

وقع انفجار -قبل قليل- أمام الصالة الداخلية لـ#مطار_عدن، عقب هبوط طائرة تُقل الحكومة اليمنية الجديدة.
وكانت الحكومة اليمنية الجديدة قد وصلت الأربعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، بعد يومين على أدائها اليمين أمام الرئيس عبدربه منصور هادي.
وقع أمام الصالة الداخلية للمطار عقب هبوط الطائرة التي كانت تُقلهم
وقع انفجار -قبل قليل- أمام الصالة الداخلية لـ#مطار_عدن، عقب هبوط طائرة تُقل الحكومة اليمنية الجديدة.
وكانت الحكومة اليمنية الجديدة قد وصلت الأربعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، بعد يومين على أدائها اليمين أمام الرئيس عبدربه منصور هادي.